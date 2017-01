Barcelone - Malaise : Maradona glisse un petit tacle à Messi ! Diego Armando Maradona, légende vivante du football mondial, a critiqué Lionel Messi et a avoué ne pas comprendre sa décision de ne pas venir au gala de la FIFA.

Ce lundi, le gotha du football était réuni à Zurich pour le gala de la FIFA, rebaptisé « The Best ». La Fédération internationale a remis les différentes récompenses aux hommes et femmes qui ont fait l’actualité du ballon rond cette année. Cristiano Ronaldo a bien sûr glané le titre de meilleur joueur de l’année, devant Antoine Griezmann et Lionel Messi, qui avait d’ailleurs décidé de boycotter la cérémonie en restant à Barcelone.



« Je suis juste déçu par Messi »



L’absence de Lionel Messi n’est pas passée inaperçue. D’ailleurs Diego Armando Maradona, qui a remis le prix de meilleur joueur de l’année à Cristiano Ronaldo, n’a pas vraiment apprécié la décision de son compatriote. « Cristiano Ronaldo a gagné, sûrement parce que Messi n’a pas pu venir, mais en réalité, c’est parce qu’il a plus fait la différence que lui » a lancé El Pibe de Oro, d’après des propos rapportés par AS. « De toute manière, on a beau retourner le problème dans tous les sens, celui qui a gagné est celui qui méritait de gagner. Moi, je suis juste déçu par Messi. C’est sûr qu’en étant devant son écran de télévision, on ne peut rivaliser avec personne. Être ici, cela aurait au moins montré qu’il faisait front ».



