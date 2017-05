Barcelone - Malaise: Ronaldinho à la base de la dispute entre Unzué et Neymar ? Juan Carlos Unzué, coach adjoint du FC Barcelone pressenti pour prendre la succession de Luis Enrique, serait-il en froid avec Neymar… à cause d’une petite phrase au sujet de Ronaldinho !

Les plans du FC Barcelone concernant la succession de Luis Enrique pourraient bien être remis en cause à cause d’une simple dispute. Le favori pour reprendre le flambeau du technicien de 47 ans serait en effet Juan Carlos Unzué, son actuel adjoint. Problème, celui-ci serait en désaccord ouvert avec Neymar, une des grandes stars du club. Tout ceci à cause d’un simple rappel à l’ordre.



« Si tu continues, tu finiras comme Ronaldinho ! »

Selon MARCA, l’objet de la discorde ne serait autre que Ronaldinho. Lors d’une dispute, Juan Carlos Unzué aurait en effet expliqué à Neymar qu’il devait se reprendre notamment en ce qui concerne son hygiène de vie et son comportement en dehors des terrains, prenant comme exemple l’ancien numéro 10 du FC Barcelone. « Si tu continues ainsi, tu finiras comme Ronaldinho ! », lui aurait tout simplement lancé l’adjoint de Luis Enrique, ce qui n’aurait pas du tout plu à l’attaquant barcelonais.



