Barcelone, Neymar appelle ses dirigeants à prolonger Lionel Messi le plus vite possible

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017

En fin de contrat en juin 2018, Lionel Messi devrait selon toute vraisemblance prolonger son aventure du côté du FC Barcelone. Mais les négociations entre le club catalan et l'international argentin trainent en longueur et n'ont toujours pas débouché sur une officialisation de l'extension du bail du quintuple Ballon d'Or. Neymar, coéquipier et ami de Lionel Messi, a appelé ses dirigeants à prolonger le membre le plus important de la MSN au plus vite.

"Je suis ici avec Lionel Messi depuis quatre ans et j'apprends tous les jours: comment frapper le ballon, comment être toujours en alerte lors des matches ... Messi vient d'une autre planète. C'est une idole et un ami avec qui j'ai la chance de m'entraîner tous les jours. J'espère qu'il va prolonger, et que les gens du FC Barcelone se mettent au travail afin que Lionel Messi puisse continuer avec nous", a expliqué Neymar dans un entretien accordé à BeIn Sports.

Désigné comme le successeur de Lionel Messi dans le futur au FC Barcelone, Neymar a pour sa part signé un contrat sur le long terme récemment tout comme Luis Suarez, le troisième membre du redoutable trio offensif blaugrana. Si le FC Barcelone pourrait ne gagner aucune compétition majeure cette saison, Lionel Messi reste tout de même le joueur le plus influent de l'équipe et a inscrit cinquante et un buts toutes compétitions de clubs confondues. Il est en tête du classement des meilleurs buteurs en Liga et en Ligue des champions.



source:fr.yahoo.



