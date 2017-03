Barcelone : Neymar dévoile ses ambitions pour le Ballon d’Or… Ces derniers jours, nombreux sont ceux à avoir expliqué que Neymar avait ses chances pour le prochain Ballon d’Or. Un trophée que veut remporter le joueur de Barcelone.

Vendredi 31 Mars 2017

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominent le monde du football, se partageant les derniers Ballon d’Or. Une hégémonie qui pourrait bientôt prendre fin avec Neymar. Troisième lors de l’édition 2015, le Brésilien réalise actuellement une saison encore exceptionnelles. D’ailleurs, face aux prestations du joueur de Barcelone, ils sont nombreux a déjà décerner le Ballon d’Or à Neymar.

« Un de mes objecitfs » Dans une interview à Sport Express , Neymar s’est d’ailleurs confié sur le Ballon d’Or. Le Brésilien a notamment avoué : « C’est l’un de mes objectifs, une ambition personne, quelque chose dont on rêve. Mais je ne suis pas pressé. L’ambition personnelle n’est pas ce que me pousse à jouer au football. J’y joue car j’aime ça et j’aime aider l’équipe et donner de la joie aux supporters. Après seulement, quand cela est atteint, vient la réussite personnelle ».



