Barcelone, Ranieri : "C'est une fin de cycle, maintenant il faut reconstruire"

L'ancien entraîneur de Leicester City s'est exprimé après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions.



Ce mercredi, Claudio Ranieri était l'invité de la chaîne BT SPORT pour assister au match entre le FC Barcelone et la Juventus Turin.



L'entraîneur italien était en compagnie de Lineker, Ian Wright et Rio Ferdinand pour débriefer en direct le quart de final retour de Ligue des Champions. Après la rencontre, Claudio Ranieri a évoqué une fin de cycle du FC Barcelone.

"C'est la fin d'un cycle et maintenant il faudra faire un grand travail de reconstruction. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le football, les cycles se terminent. C'est arrivé pour Manchester United, Milan, Ajax et l'Inter Milan. Aujourd'hui c'est le tour de Barcelone", a-t-il déclaré.



source:goal.com