Barcelone :Un marin sénégalais porté disparu hier après la collision entre deux bateaux Un marin sénégalais est porté disparu en mer, hier après-midi, après une collision entre un bateau marchand russe et un autre bateau de pêche, au large de la ville espagnole de Barcelone. En plus du Sénégalais de 37 ans, un autre marin (34 ans) de nationalité marocaine est aussi porté disparu.

Tous les deux travaillaient à bord du bateau de pêche dénommé «El Fairel» qui a coulé suite à la collision avec un cargo russe, selon des sources du port de Barcelone citées par l’Agence de presse marocaine.



Le capitaine du bateau de pêche et un marin ont été plus chanceux, ils ont été secourus par l’équipage du cargo russe puis transférés à un hôpital de Barcelone. La collision qui a eu lieu à trois miles nautiques du port de la capitale catalane est due, selon des sources portuaires, à une erreur dans l’interprétation de la procédure d’abordage commise par le navire marchand russe, qui n’a pas pu éviter le bateau de pêche.



