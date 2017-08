Bargny: Babacar Bathiery, promoteur principal du projet Admec CTS, lance la première usine de fabrication de lampes à Led

Le promoteur principal du Projet Admec CTS, Babacar Bathiery a officiellement lancé la première usine de fabrication de lampes à Led. Ce projet qui sera implanté dans la Commune de Bargny à Dakar, va créer près de 550 emplois et promouvoir 100 mille lampadaires pour l’ensemble des communes du Sénégal, a annoncé ce promoteur.



« Nous allons créer une usine qui va fabriquer tout ce qui est lampe pour maison et pour l’éclairage public. Parce que l’ensemble des lampes que nous utilisons dans nos foyers dans nos usines et dans nos bureaux, sont importées. En nous positionnant et en créant l’usine, on sera autonome en solution d’éclairage. L’usine prévoit 550 emplois », a expliqué Babacar Bathiery, par ailleurs ingénieur en Mecab Trading.



Selon lui, ce projet industriel rentre totalement dans le cadre du PSE parce que le Président veut mettre en avant le volet industriel.



« Dans le PSE, il a été prévu d’implanter 50 mille lampadaires au niveau du Sénégal. Avec ce projet on ne parlera plus de 50 mille lampadaires, mais de 100 mille lampadaires. L’usine va promouvoir 100 mille lampadaires pour l’ensemble des communes du Sénégal. Les communes ont commencé à adhérer à ce programme d’éclairage public. A côté de cela et ce qui est plus important, c’est que le Sénégal va se positionner en étant leader en Afrique de l’Ouest dans l’éclairage à Led. On va créer le premier site d’éclairage avec des solutions à Led », a-t-il



Et d’ajouter : « nous nous inscrivons dans une perspective de mettre en place des solutions qui vont aider au développement du Sénégal. Il faut qu’on mette en amont notre compétence en travaillant sur le développement et à la recherche industrielle. Ce qu’il faut retenir, c’est que c’est la première usine qui va fabriquer des lampes à Led.



Aujourd’hui, nous avons des défauts d’éclairage parce qu’on parle de factures énergétiques qui sont chères. Les solutions que je propose, ce sont des solutions qui vont permettre d’avoir des lampadaires solaires qui sont 30% moins cher que celles que l’on trouve sur le marché. En fabriquant local, on arrive à positionner sur le marché, un produit de qualité qui sera accessible aux bourses de l’ensemble des ménages du Sénégal ».





Landing Jef Diédhiou, Leral.net