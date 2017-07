Bargny : Boun Abdallah Dionne rassure les populations sur la Centrale à charbon

La tête de liste Benno Bokk Yakaar a engagé la bataille de Dakar, ce mercredi 26 juillet 2017. Mahammed Boun Abdallah Dionne a choisi la commune de Bargny où il a tenu un grand meeting à la Place publique jouxtant la gare routière.



Face à des militants déterminés, le Premier ministre a pu constater que pour réussir l’unité de Benno, les hommes politiques de Bargny ont su être généreux, tolérants mais surtout fermes. Car conscients des enjeux des législatives du 30 juillet mais aussi et surtout persuadés que l’opposition souhaite déstabiliser le pays.



Mahammed Dionne qui offre la preuve que l’armistice est désormais signée entre les leaders Omar Guèye et Ngagne Diop, déclare que la commune est passé maintenant de «70 à 100% en faveur de Benno Bokk Yakaar».



Abordant la centrale à charbon, objet de toutes les controverses, le Chef du gouvernement rassure : «le Président Macky Sall a trouvé ici cette centrale. Elle n’a pas été installée sous son magistère». Cependant, fidèle à sa ligne directrice qui prône les énergies renouvelables, «il va transformer les turbines pour les adapter à la prochaine centrale à charbon. Si aujourd’hui vous voyez les centrales solaires un peu partout dans ce pays, c’est parce que notre gouvernement vers le mix énergétique».



Bargny est placée en très bonne place dans l’agenda du Président de la République confie M. Dionne. «D’ailleurs vous avez pu constater le démarrage des travaux du Train Express Régional (TER), la mise en place d’un quai de pêche. Une doléance qui a dormi dans les tiroirs des gouvernants durant 57 ans. Sans considérer les nombreuses subventions accordées aux pêcheurs pour l’achat de gilets et de moteurs».



Boun Abdallah Dionne a rappelé dans la foulée l’édification d’un Port minéralier à Sendou. Un établissement qui générera des emplois pour les jeunes et des taxes pour les collectivités locales. En somme, précise le Leader de la coalition BBY, «le Président Macky Sall milite pour une émergence inclusive qui cadre avec les besoins et aspirations des citoyens».