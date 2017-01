Barhtélémy Dias sur la levée de l'immunité parlementaire d’Aminata Diallo : «Il n’y a aucune vidéo, ni photo qui montre Aminata Diallo en train de poser des actes interdits par la loi»

Le député-maire de Mermoz Sacré-Cœur est révulsé par la demande de levée de l’immunité parlementaire de Aminata Diallo. Pour lui, c’est trop, parce que, explique-t-il, «il n’y a aucune vidéo, ni photo qui montre Aminata Diallo en train de poser des actes qui sont interdits par la loi».



Ce qui se passe présentement, laisse-t-il entendre, «c’est de l’acharnement et ça ne passera pas». Barthélémy Dias de rappeler le 23 juin 2011. «Nous allons nous remobiliser devant l’Assemblée nationale, parce qu’il est temps que ce régime comprenne que nous ne sommes pas des poltrons. Nous ne sommes pas des peureux. Nous sommes des démocrates et le seul crime qu’on veut nous faire porter, aujourd’hui, c’est de nourrir une ambition pour notre parti et pour notre pays», a dit Barthélemy Dias, qui ajoute qu’il est hors de question qu’Aminata Diallo se retrouve à l’Assemblée en train d’être humiliée, pour des comptes internes au Parti socialiste».



Dans ce combat, Dias appelle toutes les forces vives de la Nation, les forces syndicales, les mouvements de femmes, de jeunes, des forces qui se battent pour des avancées démocratiques d’investir l’Assemblée nationale le jour-j.



Madou Mbodj (jotay)