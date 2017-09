Baromètre du Développement Social (Par Siré Sy) En annonçant que ''l’exercice 2018, une année sociale, dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap" et en instruisant son Premier ministre "de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un programme d’urgence pour l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat rapide des jeunes, en veillant particulièrement au renforcement, dans le budget 2018, des dotations en faveur de l’emploi, et à l’intégration systématique de la dimension emploi et entrepreneuriat dans les politiques et programmes d’investissement à mettre en œuvre dans tous les départements ministériels", il est donc attendu de notre gouvernement à partir de 2018, une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de ressources et en favorisant l’émergence de territoires viables.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

L'Economie Solidaire, un levier du développement social

Il convient de rappeler que la pauvreté n'est pas seulement monétaire. Dans le concept de développement humain énoncé par l’économiste indien Amartya Sen et popularisé par le PNUD, la pauvreté est considérée comme la privation de capacités, d’opportunités et de libertés. Combattre la pauvreté implique donc d'investir dans le développement humain qui est à la fois le moyen et la finalité de tout développement , en élargissant les possibilités offertes à chacun et à chacune et en renforçant l'inclusion et la cohésion sociale.



En faisant de 2018, une année sociale, le Président Macky Sall a bien déceler les facteurs de risques sociaux qui conduisent à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Lorsque ces facteurs s'additionnent au niveau d'un terroir ou d'un groupe, ils conduisent inéluctablement à l'exclusion et à la pauvreté.



C'est la raison pour laquelle, le gouvernement du Sénégal a mis en place les politiques publiques des filets sociaux comme devant être la correction des déficits en agissant sur les facteurs de risques sociaux (capacitation des acteurs locaux et accès aux infrastructures et services sociaux de base "eau, électricité, routes, sante").



Autre face d'une même réalité sociale, l'Ecole. Les deux secteurs qui ont le plus bénéficié de l'accompagnement des politiques publiques ces cinq dernières années, sont l'Education nationale/Enseignement supérieur et l'Agriculture. C'est donc dire que le Président a compris qu'un pays vaut ce que vaut son Ecole; qu'une Ecole vaut ce que valent sa démarche pédagogique et ses enseignants. Le gouvernement a compris que la qualité en éducation est un tout et indivisible. Elle est la résultante de toutes les étapes du processus éducationnel, de la qualité des enseignants et de la qualité de la gouvernance, pour mobiliser les enseignants et les donner envie de s'investir.



Baromètre du Civisme, de la Citoyenneté et de la Qualité de la vie

Dans cette phase importante dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent, nous suggérerons au Président de la République, un outil de suivi: le Baromètre du Civisme, de la Citoyenneté et de la Qualité de la vie.



Ce baromètre permettrait tous les ans, d’évaluer les valeurs et les comportements au sein de la société, de même que d’apprécier le degré de satisfaction des citoyens quant à la qualité de la vie au quotidien et d'orienter les actions des pouvoirs publics, des collectivités locales, et de la société civile. Ce baromètre pourrait être une mesure et un levier pour apporter des correctifs au dysfonctionnement du service public.



Tant qu'il est vrai que la mesure de l’état d'opinion, de même que l’appréciation du climat social, sont devenus des outils importants à l'analyse et à la prise de décision. Ainsi, quatre dimensions pourront être mesurées par ce baromètre: (1) les Valeurs; (2) la Qualité du cadre de vie; (3) la Vie en société; (4) la Participation citoyenne .





Siré SY



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook