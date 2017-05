Barrow nomme un juge nigérian et un Sierra Léonais

La Cour suprême gambienne est ressuscitée depuis lundi. Et ses nouveaux juges ne vont pas s'ennuyer puisqu'ils vont devoir rattraper deux ans d’absence. Toutefois, parmi les six juges nommés, deux sont des étrangers. Il s'agit d'un Nigérian et d'un Sierra Léonais. Mais dans leurs discours, les deux juges étrangers disent espérer que leur présence sera temporaire.



C'est aussi le souhait du secrétaire de la Magistrature, Landing Sanneh qui soutient que dans le futur, le système judiciaire, notamment la Cour suprême n'aura que des magistrats gambiens. Les avocats gambiens attendaient ce changement depuis longtemps. Car ils estimaient intolérable que la Cour suprême soit entre les mains d'étrangers.



L'As

