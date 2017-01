Barth flingue à tout-va : «Le comportement de Tanor est irresponsable et méchant (…) le Procureur ne peut pas m’intimider» Si son procès futur est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de sa tête pour l’obliger à se taire, les tenants du pouvoir peuvent déchanter. Barthélemy Dias a une nouvelle fois, tiré sur le Président Macky Sall, le Sg du Parti socialiste Ousmane Tanor, qu’il traite d’irresponsable et méchant, mais aussi le procureur de la République, qu’il a invité à revoir sa copie.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 13:07

Ousmane Tanor Dieng, Serigne Mbaye Thiam et Serigne Bassirou Guèye, tout le monde en a pris pour son grade. Invité à l’émission «Toute la vérité» de Pape Cheikh Sylla, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a dit à qui veut l’entendre que si le Procureur fait normalement son job, Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam seront condamnés pour faux et usage de faux. «Les textes du parti ont été violés.



Si notre plainte est traitée sur la base des textes du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam seront condamnés pour faux et usage de faux en écriture privée. On veut faire croire au Président Macky Sall qu’il peut compter sur le soutien du Parti socialiste pour un compagnonnage pour les élections législatives de 2017 et l’élection présidentielle de 2019.



Or, les textes et statuts qui ont été validés par le 15ème congrès du Parti socialiste ne donnent qu’au Comité central le pouvoir, entre deux congrès, d’engager le Parti socialiste. Et non à un homme ou à une commission. Ousmane Tanor Dieng s’est autorisé à engager le Parti socialiste bien avant la fameuse réunion du 5 mars 2016.



Et il n’y a aucun texte du parti qui donne le droit à M. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, de se permettre de dire qu’il engage le Ps dans un quelconque soutien ou dans un quelconque appel ou consigne de vote envers un ‘’Oui’’ ou un ‘’Non’’ au référendum. Mais tout cela a été fait à dessein pour donner une caution au président de la République, dans le cadre la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales», a cogné le maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui ajoute que Léopold Sédar Senghor, Lamine Guèye, Mamadou Dia et autres n’avaient pas créé un mouvement de soutien, mais plutôt un parti politique.



IRRESPONSABLE ET MECHANT



Très en verve, le député-maire socialiste ajoute que c’est irresponsable et méchant de la part du secrétaire général du Ps de dire que comme il n’a plus d’ambitions, personne d’autre ne devrait en avoir. «Ousmane Tanor Dieng a eu à dire que le poste de vice-président qu’avait voulu créer le Président Abdoulaye Wade lui était destiné.



Mais pourquoi il n’avait pas accepté à l’époque, si c’était un parti qui a été créé pour les intérêts ? Je suis très bien placé pour vous dire qu’à plusieurs reprises, un ancien haut responsable du Ps a fait de son mieux pour que Ousmane Tanor Dieng accepte de participer à un gouvernement d’union nationale sous le régime du Président Wade et Ousmane Tanor Dieng, à l’époque, n’avait jamais accepté de répondre à cette demande. Parce qu’il avait des ambitions pour être Président du Sénégal.



À ce que je sache, le poste de vice-président est beaucoup plus important que celui de Président du Hcct. Mais s’il en est ainsi, c’est qu’il ne pense plus à être candidat à la présidentielle. Alors, c’est anormal, c’est irresponsable, à la limite même, c’est méchant de dire que comme vous n’avez plus d’ambitions, personne d’autre ne devrait en avoir. On veut nous imposer un soutien inconditionnel au Président Macky Sall et à défaut de ce soutien, on va nous mettre en prison. C’est parce qu’ils savent qu’ils sont incapables de gagner le département de Dakar. Leur stratégie, c’est d’éliminer Barthélemy Dias, Bamba Fall, Khalifa Sall, entre autres en les envoyant en prison», a ajouté Barthélemy Dias.



Finissant de dégainer sur son camarade de parti, Barthélemy Dias a sorti ses griffes pour pilonner le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye. Lançant un appel au parquetier en chef, Barth a presque fait dans la menace, en lui demandant de se ressaisir, parce qu’il a de la famille et qu’eux ne sont pas des enfants de chœur. «Je lui demanderai de faire un effort pour pouvoir au moins honorer la justice sénégalaise, qui est un pouvoir. Dans cette justice, il y a des hommes et des femmes de refus. C’est une nouvelle génération qui prend le relais dans cette justice».



LE PROCUREUR NE PEUT PAS M’INTIMIDER



Très en colère, Barthélémy Toye Dias de poursuivre : «Je lance un appel à M. Serigne Bassirou Guèye, pour lui dire qu’il a de la famille, il a des voisins, il représente quelque chose dans ce pays et il incarne un pouvoir qui est la justice. Je lui demande de bien vouloir entendre ce qu’on dit, parce que nous ne sommes pas des enfants de chœur. Il est libre de placer qui il veut sous mandat de dépôt, mais que personne ne vienne se plaindre demain pour quoi que ce soit. Parce que je vous l’ai dit, nous ne sommes ni disposés, ni disponibles à nous aplatir. Et vous verrez vous-mêmes ce qui va se passer», a averti Barthélemy Dias. Avant de conclure sur ce sujet : «J’ai connu trois ou quatre procureurs avant lui ; le procureur de la République ne peut pas m’intimider. Moi, je suis Barthélemy Dias. Je ne fais pas partie des gens qu’on intimide, parce que moi je suis appelé demain à diriger ce pays et personne n’y peut rien du tout, y compris Serigne Bassirou Guèye», a-t-il martelé.



Sidy Djimby NDAO jotay

