Barthélémy Dias : «Ceux qui sont avec Macky ne sont nullement inquiétés par la justice »

Suite à l’incarcération de son ami et camarade de Taxaw Dakaar, Bamba Fall et Cie dans l’affaire du saccage de la Maison du Parti socialiste (Ps), le député-maire de Sacré-Cœur-Mermoz en veut terriblement au régime en place et ne s'en cache d'ailleurs pas.



Dans le journal L’Observateur, Barthélémy Dias cogne le pouvoir et crie son désarroi. Depuis Louga où il a assisté ce weekend au lancement du Mouvement Alliance pour le développement de Louga (Adl) de son camarade Ass Diaobé Sylla, Barth a déploré la situation politique du pays et les rebondissements judiciaires de ces derniers temps.



«C’est connu de tous. Ceux qui sont avec Macky sont bien traités. Ils occupent des postes de responsabilité et ne sont nullement inquiétés par la justice. En revanche, ceux qui sont de l’autre bord (les adversaires), font face à toutes sortes de tracasseries et sont en prison», s’est-il exaspéré dans des propos rapportés par L’Observateur.