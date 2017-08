Barthélémy Dias : « J’adhère aux principes du combat de Assane Diouf »

« J’adhère aux principes du combat de Assane Diouf et de tous ces sénégalais qui expriment à leur façon notre amertume, notre désolation et notre indignation qu’on est en train de constater s’installer au Sénégal » .



C’est du moins ce qui ressort de la déclaration du maire socialiste Barthélémy Dias qui faisait face à la presse ce mercredi après-midi pour apporter son soutien à l’insulteur sur le web actuellement en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles.



En effet, le maire de Mermoz Sacré Cœur a laissé entendre à l’endroit de la famille de Assane Diouf et de ses amis qu’ils ne seront pas seuls dans ce combat.



A ce titre, le maire de Mermoz Sacré Cœur a décidé de constituer deux avocats à l’image de Me Koureusi Ba et Me Demba Ciré Bathily pour sa défense. Ce n’est pas tout, Barthélémy Dias a aussi pris l’engagement de prendre tous les frais de restauration de Assane Diouf pendant son séjour carcéral.



Regrettant du fait que le sort de Assane Diouf soit déjà scellé pour ironise-t-il, « offense au chef de l’Etat en oubliant que celui passe tout son temps à offenser le peuple sénégalais en violant la constitution».



Landing DIEDHIOU, Leral.net