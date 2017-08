Barthélémy Dias : «Je nourris un espoir après l’élection de Telliko»

Barthélémy Dias s’est prononcé sur l’élection à la tête de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), le juge Souleymane Telliko. En effet, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur est d’avis que cette alternance est une occasion pour la justice de redorer son blason.



«Je nourris un espoir suite à l’attitude adoptée par l’Union des magistrats du Sénégal face à l’élection de leur président, Souleymane Telliko et espére que la justice sénégalaise pourra dire le droit au nom et pour le compte du peuple parce qu’aujourd’hui, les lois de ce pays sont bafouées pour des raisons partisanes, claniques et électorales», a-t-il martelé au micro de la Sud fm.