Barthélémy Dias: "L'emprisonnement de Khalifa Sall, une entrave à la démocratie sénégalaise"

Le mouvement "And dolel Khalifa Sall" était, ce samedi, dans le département de Tivaoune (Thiès). Les proches collaborateurs du maire de Dakar en ont profité pour évoquer les raisons de l'emprisonnement de l'édile de Dakar de la capitale. Selon Barthélémy Dias, cela est une "entrave à la démocratie sénégalaise".



"C'est qu'aujourd'hui, le Président Macky Sall, à, défaut de devoir affronter Khalifa Sall, à défaut de pouvoir présenter un bilan aux Sénégalais, a décidé d'assassiner la démocratie sénégalaise. Il a décidé de façon unilatérale de dénigrer toutes les personnes qui nourrissent une ambition pour le Sénégal et qui souhaiteraient être candidats à l'élection présidentielle. Ces personnes sont humiliées, emprisonnées et totalement isolées du processus électoral", a martelé le député socialiste, demandant aux Sénégalais de se "dresser comme un seul homme et faire face à ce monstre."



Par ailleurs, le maire de la commune de Mermoz Sacré-Coeur a imploré les citoyens d'aller s'inscrire "massivement" sur les listes électorales pour imposer au président de la République, une cohabitation à l'Hémicycle. "Nous demandons aux populations de s'inscrire massivement, parce que cette cohabitation qui est inévitable, incontournable, est une expérience que le peuple sénégalais, de pouvoir nous exprimer. Macky Sall aura une part de pouvoir. Mais, nous aussi, nous aurons une part de pouvoir", a-t-il soutenu devant les jeunes de la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) qui ont organisé le meetingg.



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête