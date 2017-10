Barthélémy Dias : "Le Parti socialiste et ses dirigeants n’ont ni les moyens humains, techniques et intellectuels de nous mettre à la porte"

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

Barthélémy Dias n’a pas hésité à apporter la réplique à la décision prise par le Secrétariat exécutif du parti socialiste. Le maire socialiste s’est exprimé à travers une vidéo postée sur sa page Facebook.



« Le Parti socialiste et ses dirigeants n’ont ni les moyens humains, ni les moyens techniques, ni les moyens intellectuels de nous mettre à la porte du Parti socialiste pour la simple et bonne raison que ce parti est organisé à travers des textes, l’opinion personnelle de Ousmane Tanor Dieng ne nous intéresse pas« , telle est la réponse de Barthélemy Dias suite à la décision du Secrétariat exécutif national du Parti socialiste de les exclure.



Selon le maire de Cacré-Cœur/Mermoz, ils ont été élus par un congrès, nous renseigne un site sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook