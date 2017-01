Barthélémy Dias : «Le pays est pris en otage par une certaine classe politique qui est plus préoccupée par des intérêts claniques»

En marge de la cérémonie de remise de cadeaux de fin d’année à la petite enfance de sa commune, le maire socialiste de Sacré-Cœur Mermoz, Barthélémy Dias, s’est fait encore entendre : «Malheureusement, ce pays, aujourd’hui, est pris en otage par une certaine classe politique qui est plus préoccupée par des intérêts claniques, des intérêts partisan, politique que préoccupée de l’intérêt commun et général», a-t-il tonné.



Barth, qui devra faire face au juge dans la première quinzaine de ce mois de janvier, prie pour que le chef de l’Etat puisse comprendre l’importance et le sens du dialogue. Car indique-t-il : «Le Sénégal traverse des moments assez difficiles, des moments d’incertitudes qui sont liés à un manque de dialogue».



Avec Chamsidine Sané

