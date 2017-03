Barthélémy Dias : « Le président Macky Sall veut museler la voix de ces millions de Sénégalais qui veulent en finir avec son régime »

Le président Macky Sall veut museler la voix ces millions de Sénégalais qui veulent en finir avec son régime. C’est du moins ce qui ressort de la conférence de presse de ce mercredi 29 mars du maire de Mermoz/Sacré-Cœur.



Le maire de Mermoz /Sacré Cœur est d’avis que les accusations portées contre Khalifa Sall sont cousues de fil blanc par le pouvoir de Macky Sall et sont une sorte de tentative de liquidation politique d’un adversaire en relation avec les élections électorales.



« Le président Macky Sall poursuit son entreprise funeste de musellement du choix des électeurs et de la liberté du suffrage. Il veut museler la voix de ces millions de Sénégalais qui veulent en finir avec son régime et à ouvrir la voie d’un véritable changement », a déclaré le Barthélémy Dias.



A en croire le maire socialiste Daka,r « Khalifa Sall est victime d’une conspiration d’Etat avec un habillage judiciaire marqué par un acharnement connu par le choix du calendrier du président Macky Sall. »



Mais pour Barthélémy Dias, c'est peine perdue, car renchérit-il, « nous faisons face à l’arbitraire et surtout, au plan machiavélique de déstabilisation des forces vives du pays ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net