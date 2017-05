Barthélémy Dias:"Macky Sall refuse d'écouter; il écoutera en prison"

A Diourbel, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la détention de Khalifa Sall, Barthélémy Dias a prédit un avenir sombre au président Macky Sall, Si la coalition Mankoo Taxawu Senegaal remporte les Législatives de juillet 2017, le député-maire de Mermoz / Sacré Cœur annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour élucider tous les scandales qui ont lieu sous le successeur de Me Wade.



De son avis, le Président Macky Sall ira en prison parce qu'il « refuse d'écouter. Il écoutera en prison". Barthélémy Dias a fustigé les dépenses de prestige du pouvoir avec le Ter (Train express régional), qui va engloutir des milliards. A l’en croire, avec une victoire de la coalition de l’opposition aux Législatives, il y aura bel et bien une séparation réelle des pouvoirs, et une restauration des valeurs de la République.