Barthélémy Dias (Maire de Mermoz-Sacré Coeur), "Khalifa Sall n'a commis aucune erreur"

Barthélémy Dias qui a d'abord remercié le porte-parole de la famille Sy pour l'attention portée à ce dossier, tient tout de même à clarifier que Khalifa Sall n'est demandeur d'aucune faveur.



" Tout comme l'écrasante majorité des Sénégalais, nous considérons aujourd'hui que Khalifa Sall est victime d'une cabale, d'une machination et d'un complot politique. Nous disons à l'endroit surtout de notre père Serigne Abdoul Sy Al Amine que la justice sénégalaise n'a pas mis sous mandat de dépôt Khalifa Sall, c'est Macky Sall, acteur politique, qui a mis sous mandat de dépôt Khalifa Sall pour des raisons électoralistes".



Selon lui, Khalifa Sall n'a commis aucune erreur, "la seule erreur qu'il aurait commise, c'est de nourrir une ambition pour notre pays au même titre que toutes ces figures politiques qui sont aujourd'hui traquées pour des accusations fallacieuses. Ces dernières partagent une seule chose en commun, elles doivent incarner une alternative au pouvoir actuel".



Revenant sur la sortie du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye qui a avoué dans la presse que l’affaire Khalifa Sall a des relents politiques, Barthélémy Dias soutient qu'il a dit tout haut et tout fort ce ce que tout le monde pense tout bas avec une hypocrisie sans précédent. "Mbaye Ndiaye a eu le courage et la franchise de respecter les Sénégalais en leur disant que Khalifa Sall est en prison pour des raisons exclusivement politiques parce qu'il a eu à commettre un délit, c'est de nourrir une ambition pour le Sénégal qui l' a vu naître et grandir. A ce titre, je le remercie et le félicite".



Sur la posture du secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng, qui a refusé de se prononcer en public sur cette affaire, pour Barthélémy Dias, c'est une honte car jusqu'à présent, Khalifa Sall reste membre du PS. Et pour cela, il dénonce une fois de plus, "cette cabale politique dans laquelle se trouve impliquée la direction du parti socialiste. Avant l'incarcération de Khalifa Sall, il a été dit lors d'une rencontre avec le conseil des Sages, que si Khalifa Sall acceptait d'abandonner ses tournées et de revenir à de meilleurs sentiments avec ses amis, la direction du parti, était capable d'arrêter cette combine politique". Il promet ainsi que ceux qui sont à l'origine de l'ère des règlements de comptes, auront des comptes à rendre dans un avenir très proche.



Toute l'opposition réunie, renseigne-t-il encore s'apprête à organiser une grande marche pour aboutir à la libération des "otages politiques". Concernant la participation aux prochaines élections législatives, Barthélémy Dias indique que c'est le Comité central du Parti socialiste qui doit indiquer la voie à suivre mais pour l'heure, lui et ses camarades dissidents ne peuvent le faire, car ils n'ont pas l'initiative de la convocation du Comité central.



source: enquête