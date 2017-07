Barthélémy Dias : "On a placé un dispositif de guerre dans mon bureau de vote" Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 15:58 | | 0 commentaire(s)| La presse s’interrogeait sur l’absence de Barthélémy Dias à son centre de vote. Mais, le maire de Mermoz Sacré vient de prouver qu’il avait bel et bien voté. Comme preuve, il a brandi son doigt devant les journalistes. Et, on peut bien voir l’encre indélébile sur son auriculaire. À l’en croire, même le maire de Dakar, Khalifa Sall a voté.



