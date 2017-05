Barthélémy Dias: "Ousmane Tanor Dieng a bénéficié des fonds de la caisse d’avance "

Barthélémy Dias ne rate aucune occasion pour plaider la cause de Khalifa Sall, en prison pour une affaire de détournement présumé d’1,8 milliard Cfa. Invité de la RFM, ce matin, l’ex-patron des Jeunesses socialistes, a affirmé que «si cette affaire de caisse d’avance était une affaire sérieuse », la Justice ne va s’arrêter à la seule personne de Khalifa Sall, puisque dit-il "les anciens maires de Dakar, Pape Diop et Mamadou Diop seraient convoqués ».



Pour le député-maire de Mermoz / Sacré-Coeur, « Khalifa Sall est victime d'une cabale, d'une machination et d'un complot politique». D’ailleurs, précise-t-il, «c’est Mamadou Diop qui a créé la caisse d’avance, après approbation de l’Etat" et cela a continué avec Pape Diop ensuite Khalifa Sall.

Poursuivant ses déclarations, pour ne pas dire révélations, Barth dira que "Ousmane Tanor connait cette caisse, parce qu’il en a lbénéficié".



«C’est lui qui était ministre d’Etat chargé des affaires et services présidentiels quand Mamadou Diop était maire de Dakar », charge-t-il. Avant de déplorer «l’attitude du président Abdou Diouf sur cette affaire, car il était président de la République à l’époque, il en sait que chose ».