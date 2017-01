Barthélémy Dias : « Serigne Bassirou Guèye est le procureur de l’Apr et de Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2017 à 09:54



« Ce verdict n’est pas un verdict émanant de la justice sénégalaise. C’est un verdict émanant du pouvoir du Président Macky Sall. Je voudrais dire au Président Sall que ce qui vient de se passer est une provocation politique et on lui répondra par une réponse politique. Ce qui se passe actuellement, c’est que nous allons vers des élections législatives et le régime de Macky Sall est conscient de la claque qui l’attend au soir de ces joutes.



Etant incapable avec les soi-disant alliés du PS de mettre la main sur le département de Dakar, la formule qui a été trouvée avec la complicité de certains magistrats, c’est de voir comment éliminer du champ politique certains responsables du département de Dakar. J’ai déjà dit qu’après Barthélémy Dias, il y aura les autres responsables de Dakar.





Le procureur devait accepter de saisir le dossier et de l’instruire, mais pas au niveau d’un cabinet d’instruction. Ceux qui sont à la tête de ce pays n’acceptent pas les règles démocratiques. Tout le monde sait ce qui s’est passé à la Maison du parti. Le Sénégal n’a pas de procureur, Serigne Bassirou Guèye est le procureur de l’APR et de Macky Sall. »



Source Libération



