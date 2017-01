Barthélémy Dias : «Tout ce qui intéresse Tanor et Cie, c’est de jouir de leurs strapontins et de leurs avantages au pouvoir »

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|



Barthélémy Dias a caricaturé avec le plus grand mépris le « personnage » d’Ousmane Tanor Dieng qui, selon lui, ne mérite plus d’être le secrétaire général du Parti Socialiste, puisque le maire de Nguéniène a décidé de brader l’héritage des pères fondateurs, juste pour des strapontins et avantages que lui procurent le pouvoir actuel.



Barth a craché le feu comme un dragon sur son ex-mentor Ousmane Tanor Dieng. « Au-delà des contre-vérités relayées par Serigne Mbaye Thiam, ils refusent délibérément de conquérir le Bureau Politique qui doit se réunir tous les mois. Donc, ils ne veulent pas discuter avec nous, ni échanger sur l’avenir du parti. Tout ce qui intéresse Tanor et Cie, c’est de jouir de leurs strapontins et de leurs avantages au pouvoir», a accusé le bouillant maitre de Mermoz Sacré Cœur.



Barthélémy Dias rassure toutefois que « ni les intimidations, encore moins les menaces ne nous feront courber l’échine », sans manquer de menacer que « s’il y a quelqu’un qui doit être traduit devant le Conseil de discipline ou exclu du parti, c’est Tanor, lui qui a décidé de brader l’héritage des pères fondateurs. Tanor a violé les textes du parti et l’esprit de camaraderie. Et aujourd’hui, il veut se présenter en victime. Il est victime de sa propre stratégie politique, ce qui ne l’honore pas. Je suis meurtri par son comportement ». Bref, un Barth au Far-West comme on l’aime.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook