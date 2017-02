Barthélémy Dias alerte:"D'ici quelques semaines, ce complot visera à liquider où à rendre inéligible Abdoul Mbaye"

L'objectif du Président Macky Sall est d'aller à la présidentielle sans adversaires, d'après le maire de Mermoz / Sacré-Coeur, Barthélémy Dias. D'ailleurs, le responsable socialiste annonce que "d'ici quelques semaines, ce complot" visera le président de l'Act, Abdoul Mbaye.



"Après l'acharnement contre Bamba Fall, et sur ma personne, j'avais annoncé que le tour viendrait pour Khalifa Sall. Et d'ici quelques semaines, ce complot visera à liquider ou à rendre inéligible l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Après lui, ce sera à qui le tour? Je veux faire comprendre aux sénégalais que Macky Sall veut , pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, aller à une compétition électorale sans adversaire politique. Cela veut dire que cet homme travaille à créer un environnement dans lequel les Sénégalais n'aurons pas d'autre choix que le choix de Macky Sall", a déclaré Barthélémy Dias. Qui invite les Sénégalais à se lever pour "sauvegarder la démocratie sénégalaise".



" Je dénonce cette machination politique et rappelle, encore une fois de plus que la ville de Dakar date de 1920. Elle est beaucoup plus ancienne que l'Etat du Sénégal. La ville de Dakar a une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui. Le maire de Dakar dispose de fonds politiques qui lui permettent, hors budget, de pouvoir soutenir les populations de Dakar, en particulier et des services administratifs qui fonctionnent dans le périmètre communal de Dakar, en général", a-t-il laissé entendre, en allusion à l'affaire de la Caisse d'avance qui a valu à Khalifa Sall deux jours d'audition.



( Vox Populi)