Barthelemy Dias avertit le chef de l’Etat: « Macky Sall pourrait demain sortir du Palais et aller directement en prison » De passage dans le département de Mbacké, Barthélemy Dias a tiré à boulet rouges sur le chef de l’Etat qu’il accuse de préparer une fraude à grande échelle à Touba.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 13:33 | | 1 commentaire(s)|

Barthélemy Dias a distribué, avant-hier, à Touba de nombreux prospectus contenant des propos qui sonnent comme une attaque virulente contre le Président Macky Sall et sa famille. Faisant la comparaison entre son leader, Khalifa Sall, et le chef de l’Etat, il estime qu’il n’y a pas photo.



Sur un ton menaçant, il dira : « Macky Sall pourrait demain sortir du Palais et aller directement en prison. Il a ouvert l’ère des règlements de comptes. Et il verra bien ce qui adviendra de lui à la fin de son mandat ».



Abordant les législatives du 30 juillet prochain, le maire de Mermoz/ Sacré-Cœur pense que Macky Sall prépare une fraude à grande échelle à Touba. « Au niveau de la commission de la gare routière de Touba, il y a 15 000 inscrits sur les listes électorales. En ce moment, seules 3 000 cartes ont été remises à la commission de distribution. Où sont les 12 000 cartes restantes ? Je suis d’avis qu’il prépare une fraude à grande échelle », a dénoncé M. Dias, avant de prévenir : « Mais si Macky Sall pense qu’il peut aller lui-même aux élections, tout en retenant les cartes d’électeurs des citoyens qui lui ont tourné le dos, il se trompe. Il ne sortira pas du Palais pour aller voter ».



Le responsable socialiste de poursuivre en demandant une plus forte mobilisation des militants de la nouvelle coalition de l’opposition pour imposer une cohabitation à Macky Sall et son régime.



VoxPopuli

