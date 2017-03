Barthélémy Dias clashe le Procureur Serigne Bassirou Guèye : " Vous ne méritez pas de ma part une quelconque considération"

Barthélémy Dias ne perd de temps. Quelques minutes après la conférence de presse du procureur de la République, Serigne Basirou Guèye sur certains dossiers dont celui le concernant, le Maire de Sacré Mermoz est monté au créneau pour apporter une réplique foudroyante.



Il n'a pas été tendre contre le patron du parquet de Dakar. "Je voudrais vous dire toute ma déception et ma désolation , et exprimer la honte que je ressente présentement", a manifesté Barthélémy Dias, interrogé par Walf Fm avant d'enchaîner : "Dire que les propos qui ont été tenus par le Procureur de la République concernant ces dossiers qui sont éminemment politiques, vous comprendrez que ça exige de ma part, le mépris le plus total.



Car, je considère que le Procureur de la République ne respecte pas la justice sénégalaise. C'est mon point de vue. Il ne mérite pas de ma part une quelconque considération".



Lors de son face-à-face avec les journalistes, Serigne Bassirou a évoqué l'affaire Ndiaga Diouf et les raisons qui l'ont poussé à interjeter appel. Sans le citer nommément Barthélémy Dias déclare que c'est un "tissu de contrevérité qui nous a été servi et d'accusations graves qui sur la méchanceté qui prend sa source dans le complot politique".



Toujours aussi virulent que jamais, le téméraire maire de Mermoz Sacré Cœur de lancer un sévère réquisitoire contre la le Procureur et la Justice: "Il est temps qu'au Sénégal des générations acceptent de se sacrifier pour d'autres générations. Moi, j'ai accepté de me sacrifier pour que mes enfants et mes petits enfants puissent vivre définitivement dans un pays dans lequel la Justice sera libre et définitivement libre et indépendante.



Il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il est temps qu'on revoie le système judiciaire dans ce pays. C'est la première fois dans ma vie que je vois un procureur de la République qui instruit les dossiers mais qui, malheureusement accuse les vrais citoyens en n'oubliant qu'il n'est ni le Tribunal ni le juge. Il n'est personne pour décider du sort de personne. Et Quand vous êtes personne, vous ne devez accepter d'être personne".