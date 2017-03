Barthélémy Dias crie à cause de la suppression de la caisse d’avance dont il a toujours bénéficié.

J’ai lu et suivi avec dégout et mépris les sorties maladroites, incorrectes et indisciplinées du jeune Barthélemy Dias, traitant le Président de la république de tous les noms d’oiseau.

On se rend compte à quel point cette famille Dias immigrée en son temps pense disposer d’un titre de propriété de la République du Sénégal.



En tant que député Maire, nous l’avons toujours respecté et laissé diriger grâce à l’hospitalité sénégalaise à laquelle il n’est sans doute pas éduqué et malheureusement le dépasse. C’est pourquoi il ne peut pas donner respect et considérer au peuple sénégalais.



Mais on y voit surtout l’agitation d’un jeune homme, bien abreuvé, en train de remonter le moral à son patron pour avoir utilisé des fonds de façon illégale et illicite. Sa solidarité à un homme qui justifie ses dépenses par de fausses factures avec un GIE qui n’existe que de nom, montre toute sa mauvaise foi. Tout ce qui l’indigne, c’est une éventuelle suppression de la caisse d’avance dont il a toujours bénéficié.



J’ai décidé de prendre ma plume contre ces manœuvres et comportements qui n’honorent pas la classe politique sénégalaise. Un jeune député qui insulte les Présidents de la République et de l’Assemblée Nationale est inadmissible et, cela rapporté sur le terrain politique, nous l’accepterons plus. Il va être très surpris car rien ne sera plus comme avant.



Trop c’est trop !!!!



Au même moment, le chef de l’Etat est au chevet des populations en veillant quotidiennement à leurs problèmes.



En définitive, La coalition Benno Bokk Yakaar est fière de son Président au service de l’émergence du Sénégal. Sa compétence, son patriotisme, sa riche expérience administrative lui ont permis d’enregistrer un bilan aussi élogieux en seulement 5ans.

Je lance un appel à l’unité, à la discipline et à la consolidation de la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour une majorité écrasante au soir du 30 juillet 2017 au lieu de se laisser distraire par une opposition malhonnête qui ne cherche qu’à berner la population. C’est peine perdu car le sénégalais a une maturité politique avérée.



Djaraf NDAO

Haut Conseiller des Collectivités Territoriales

Responsable politique APR/HLM

