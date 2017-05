Barthélémy Dias et Bamba Fall en soutien de la manif’ du front Mankoo Taxawu Senegaal en France

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Fédérer les partis de l’opposition à l’essentiel est une idée noble du président Abdoulaye Wade. Cette idée semble de plus en plus marquer l’esprit des leaders de l’opposition regroupés autour du front Mankoo Taxawu Senegaal après leur belle réussite de la manifestation du 19 mai, sur la place du boulevard Général de Gaulle, à Dakar.

En 24 h d’intervalle, le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélemy Dias et de la Médina, Bamba Fall étaient ensemble dans la capitale française pour soutenir la manifestation du front Mankoo Taxawu Senegaal en France.



Une très belle mobilisation de la diaspora patriotique pour dénoncer les contrats illicites de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.

Et aussi la distribution sélective des cartes électorales pour favoriser les électeurs de la mouvance présidentielle …

Jon Birahim, PDS France



