Barthélémy Dias, "le silence de Abdou Diouf dans cette situation est inadmissible" Interrogé sur la position des leaders des socialistes dans l'affaire Khalifa Sall, Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Coeur et proche de Khalifa Sall, dit ne pas comprendre le rôle joué par Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng.

"Pour ce qui est du silence de Abdou Diouf, cela m'intrigue. Abdou Diouf est un ancien Président de la République et responsable du PS et Khalifa Sall est un responsable du PS. Son silence est inadmissible. Il pouvait se lever et jouer un rôle important dans cette affaire, mais certains silences sont coupables", considère Barthélémy Dias.



Il pense en outre que, " Abdou Diouf pouvait ne pas se taire car Khalifa Sall et lui font partie de la même formation politique. Abdou Diouf est réputé proche de Macky Sall, il pouvait mieux gérer cette affaire", lance Barthélémy Dias.



Pour Dias-fils, le président du Haut conseil des collectivités territoriales et par ailleurs secrétaire général du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng devait agir autrement dans cette affaire qui concerne Khalifa Sall, le maire socialiste qui gère la plus grande collectivité du pays.



" Ousmane Tanor Dieng a joué un rôle dans l'affaire Bamba Fall et il le sait. Au lieu d'appuyer Khalifa Sall dans le travail qu'il est en train d'abattre sur Dakar, il participe au complot visant à l'amener en prison. Tanor Dieng, je le connais très bien. Il a été fonctionnaire toute sa vie et il n'a pas d'enfant capable de l'aider financièrement.



Si on convoquait Ousmane Tanor Dieng à la CREI et qu'il montre ses relevés bancaires, le monde allait s'effondrer sur lui. Il est venu dire que si on faisait certaines choses, il pourrait arrêter cette procédure. Cela montre que ce n'est pas un dossier juridique mais politique. Ousmane Tanor Dieng a joué lui-même un rôle dans ce complot.



Il y aura un règlement de comptes et je pèse mes mots. Ce qu'ils font là aujourd'hui, ils pensent que cela ne se retournera pas contre eux, ils se trompent lourdement. Il y aura un règlement de comptes et ils verront. Ils ne resteront pas éternellement au pouvoir et verront ce qu'on fera après eux", prévient-il.



source: direct info

