Barthélémy Dias se joint à Wade: “Aujourd’hui on se bat pour dire, respectez mon droit de vote” Une image de portée historique. Deux opposants que plusieurs choses séparaient jusque là, se rencontrent et s’accordent. Barthélémy Dias est venu honorer de sa présence, la marche du “grand-père, patriote et référence en matière de combats politiques”. Ainsi, il appelle à la bataille contre la décision de Macky Sall, de faire voter avec les anciennes cartes d’électeurs, les passeports et permis de conduire.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|



