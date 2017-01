Barthélémy Dias sur son procès aujourd'hui: "Je vais rejoindre Bamba Fall et Cie à Rebeuss"

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Sauf report, le maire de Mermoz Sacré-Cœur Bartéhémy Dias va faire face au juge correctionnel aujourd’hui en audience spéciale, dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Déjà, Dias fils a anticipe sur la décision du juge. "Je vais rejoindre Bamba Fall et Cie à Rebeuss", a-t-il annoncé, estimant que "c'est un procès politique" dont la finalité est de le condamner pour mettre fin à sa carrière politique. "Tout Sénégalais qui se sent concerné par le devoir du pays, qui considère qu'il est concerné par les institution de ce pays, je lui demande de se déplacer au tribunal pour assister et vivre ce procès. Parce que l'affaire restera dans les annales politiques et judiciaires", a également déclaré le maire socialiste. Pour rappel, Barthélémy Dias en a fait l'annonce hier, au cours d'une conférence de presse des élèves et étudiants du mouvement And Dollel Khalifa Sall.



(Source: WalQuotidien)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook