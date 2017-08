Barthélémy Dias va prendre en charge la famille d’Assane Diouf

« Je leur demande de se rapprocher de moi. Je ferai tout ce que Assane faisait pour eux », a-t-il promis au cours d’une conférence de presse à Dakar. Laquelle se tenait avant la libération de Assane Diouf, quelques heures plus tard.



Le maire de Sicap Sacré-Cœur dit qu’il tiendra parole parce qu’il ne pense pas que ce qu’Assane Diouf a fait soit plus grave que ce que Charlie Hebdo a fait.



Barthélémy Dias a aussi souligné qu’il va attaquer en justice, les Etats-Unis. « Nous allons déposer des plaintes aux Etats-Unis. Ce qu’ils ont fait est inadmissible. Ils ont rapatrié Assane Diouf alors qu’il leur a été prouvé que sa vie est en danger au Sénégal. Nous ne voulons plus de cette situation à l’avenir », a relevé Barthélémy Dias.







La rédaction de Leral.net