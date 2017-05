Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Base d'Evreux: l'ex-soldat radicalisé reconnaît avoir envisagé une attaque au nom de l'EI Rédigé par la rédaction le 6 Mai 2017 à 19:33 | Lu 80 fois L’ancien militaire radicalisé arrêté vendredi à l’aube aux abords de la base aérienne d’Evreux, a reconnu en garde-à-vue avoir envisagé de commettre une attaque au nom du groupe jihadiste État islamique, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

L’homme de 34 ans, ayant un « profil psychologique très instable » selon des sources proches de l’enquête, tient des « propos décousus mais pas incohérents » devant les enquêteurs et son état a été jugée compatible avec sa garde-à-vue, a précisé cette source.

Conformément à ses premières réponses aux enquêteurs, une déclaration d’allégeance à l’organisation jihadiste de l’EI a été retrouvée sur la clé USB saisie dans sa voiture, a-t-elle indiquée.

Cet ancien militaire, qui a quitté l’armée de Terre en 2013 au bout de 10 ans, s’était converti à l’islam et faisait l’objet d’une étroite surveillance depuis 2014 en raison de sa radicalisation.

Imprégné de l’idéologie de l’EI, il a expliqué aux enquêteurs avoir envisagé, faute de pouvoir se rendre en Syrie, de passer à l’acte en France, a rapporté cette source.

Vendredi, il avait été interpellé vers 05H30 en tenue militaire, portant, selon cette source, les insignes du groupe EI à la place des galons alors qu’il regagnait son véhicule en bordure de la base aérienne 105 d’Évreux (Eure).

Dans un fourré près de la base, les enquêteurs avaient retrouvé un fusil à pompe et des munitions ainsi que deux armes de catégorie D en vente libre, des revolvers à poudre.

Rien ne permet d’affirmer à ce stade que le suspect a réussi à pénétrer dans l’enceinte militaire et les enquêteurs cherchent encore à déterminer s’il était sur le point de commettre une action violente ou s’il faisait des repérages.

Tout en se revendiquant de l’idéologie du groupe Etat islamique, le suspect semble cependant, à ce stade des investigations, avoir mené son projet de manière solitaire, a précisé cette source.

L’enquête a été ouverte par le parquet de Paris notamment pour « entreprise individuelle terroriste ». Elle a été confiée à la Sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (Sdat) ainsi qu’à la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Rouen et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Consacrée au transport, la base aérienne d’Evreux comporte une zone discrète et très protégée qui accueille l’escadrille GAM 56 Vaucluse de l’armée de l’Air dédiée au service action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). C’est aussi sur cette base que stationne l’A330 utilisé par le président de la République.



source: SudInfo

