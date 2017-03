Basket – Les anciennes gloires à l’honneur L’amicale des internationales et anciennes Basketteuses du Sénégal célèbre la femme à sa manière. A travers le basket, le Sénégal organise pour la deuxième fois le tournoi continental après celui de 1994 regroupant 4 pays (le Benin, le Mali, la Cote d’Ivoire et le Sénégal) sous le thème « La santé de la mère et de l’enfant.

"Prévu les 17 et 18 mars prochain, le tournoi continental de Basket est le premier du genre à en croire la présidente de L’AIABS, Aïda Ndong. Depuis 2013, l’année du renouvellement de notre bureau qui m’a porté à la tête de cette structure, nous célébrons la journée internationale pour la promotion et l’accompagnement des petites catégories du basket-ball féminin.





Pour l’édition 2017, nous comptons innover en organisant un tournoi des anciennes gloires avec la participation de nos sœurs Africaines. Ce tournoi considéré comme un moment de retrouvailles, de partage et de fraternité est une vitrine pour consolider les liens d’amitié qui lient depuis la retraite sportive".



Sur ce, la présidente n’a pas manqué de lancer un appel aux partenaires et sponsors à se manifester davantage.





Abordant le thème de cette année, la représentante du ministre de la santé Aissatou Niang a salué cette initiative tout en sollicitant l’implication des internationales qui doivent lutter pour la baisse de mortalité de l’enfant et de la mère à l’accouchement. « Vous marqueriez trois points, mais le moment est venu d’en marquer 100 à travers ce combat », a-t-elle martelé.





Par la même occasion, la présidente de l’association des anciennes basketteuses du Benin Djinadou Kouboura Ali s’est exprimé en ces termes : « le fait qu’à notre âge, on continue à jouer au basket, c’est pour démontrer à nos filles et petites sœurs, que c’est un sport collectif, il ne faut pas seulement s’attendre à y gagner de l’argent, mais de porter haut le flambeau de son pays. C’est pourquoi, nous continuons à jouer et montrer qu’à n’importe quel âge, on peut jouer au basket ball et représenter son pays ».





Revenant sur le tournoi, la présidente du comité d’organisation Aida Sy a tenu à rassurer tout le monde, quant à la réussite de l’évènement : « tout est fin prêt, les commissions qui ont été mises en place son à pied d’œuvre. Tout ce qui devait être fait, l’a été et là, nous y allons de pleins pied ».





