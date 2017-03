Basket – Malèye Ndoye (capitaine des "Lions") « il n’y pas de héros, il faut juste qu’on soit collectif »

Venus en renfort en sélection nationale, Malèye Ndoye et Abdoul Ba sont très optimistes pour la 2e manche du tournoi de la Zone 2. Ils disent qu’ils vont se donner à fond pour la qualification à l’Afro basket. « Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Nous sommes en phase avec la direction technique. Donc, nous allons jouer en équipe, le but c’est de défendre les couleurs de la nation. Il n’y a pas de héros, seule l’équipe doit être mise en avant. Nous sommes prêts comme des soldats sur le chemin de la guerre pour défendre les couleurs du pays. Nous savons les enjeux entourant ce tournoi, et les joueurs présents savent pourquoi ils sont là. Ils sont tous prêts. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais on demande le soutien sans faille du peuple sénégalais pour nous aider à atteindre nos objectifs », exhorte le capitane Malèye.





Abdoul Ba, lui pour sa part, soutient qu’il est revenu en sélection pour essayer de pousser ses coéquipiers à la victoire. Il dit : "on doit s’aider pour obtenir la qualification au soir du 26 mars".