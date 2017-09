Basket - Manuel Silva, sélectionneur Angola : « Comment résister et gagner le Sénégal » L'équipe Angolaise devrait rencontrer aujourd'hui, le Sénégal en quart de finale, le sélectionneur angolais Manuel Silva se livre au journal "Stades".

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

« Après la difficile phase de poules, l’équipe a atteint son objectif en se qualifiant pour les quarts de finale. Depuis, elle s’améliore et je crois que les joueurs seront à leur meilleur niveau contre le Sénégal demain (aujourd’hui).



Il ne faut pas répéter les prestations des précédents matchs. Nous croisons un gros client. Néanmoins, nous pouvons gagner ce quart de finale. L’équipe sénégalaise joue très bien la transition de la défense à l’attaque et, est impériale dans le jeu intérieur avec des joueurs de grande taille. Ce sont-là ses points forts.



Il nous revient d’apporter la réponse adéquate. Nous devons être rusés, bien défendre et essayer de garder l’équilibre dans les lancers de courte et longue distance. »

