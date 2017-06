Basket - NBA: Même trois jours après les finales, LeBron James et Draymond Green continuent de se chambrer

Via une vidéo postée sur Instagram, LeBron James a montré qu'il était déjà de retour en salle de sport, dans la foulée de la défaite en Finals NBA, en arborant un crâne rasé. Vidéo dont s'est moqué Draymond Green.Après les tensions sur le terrain lors des Finals, notamment lors du match 4 remporté par les Cavaliers, voici les chamailleries pour débuter les vacances.



Comme il l'avait annoncé dans la foulée de la défaite de Cleveland sur le parquet de Golden State, lundi, à l'issue de laquelle les Warriors ont été titrés («Je pense que je ne vais pas arrêter de m'entraîner, c'est ma façon de vivre, je serai probablement de retour à la salle de muscu' d'ici deux jours»), LeBron James a repris le chemin de la salle de sport.



La star des Cavaliers voulait le montrer et, via son compte Instagram, a posté une vidéo dans laquelle il arbore fièrement un crâne rasé de près, morceau de Tee Grizzley en fond, en guise de pause dans sa séance.



Une vidéo qui a fait réagir Draymond Green. Ce dernier l'a prise en photo, pour la publier à son tour avec la légende «(on l'a) finalement rendu chauve ! Félicitations, bro», référence aux rumeurs d'une greffe de cheveux de James, qui ont encore agité le Net ces dernières semaines.Cette «attaque» de Draymond Green vient aussi en «réponse» à un post précédent du Roi de Cleveland. Toujours via Instagram, LeBron James s'était moqué, de manière peu subtile, de la parade effectuée par les Warriors pour célébrer leur titre.



Les coéquipiers de Steph Curry arboraient un t-shirt avec la mention «Quickie», référence à la vitesse avec laquelle ils ont conquis leur deuxième titre NBA en trois saisons (16 victoires, 1 seule défaite, lors du match 4 contre Cleveland), mais que James a transformée avec cette légende : «C'est ce qu'elle a dit». Du grand art...