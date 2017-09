Basket - Porfirio Fisac de Diego: « Il faudra renouveler en mettant des jeunes joueurs »

Le coach de l'équipe nationale du Sénégal de Basket Porfirio Fisac de Diego a une très bonne appréciation de l'équipe nationale du Sénégal. Il juge positivement la venue de Clevin Hannah dans la sélection, comme meneur. Le coach qui a conduit le Sénégal à la troisième place de l'Afrobasket masculin 2017, croit que le Sénégal devra se renforcer et ouvrir l'équipe à de jeunes joueurs sans pourtant fermer la porte définitivement aux anciens, qui peuvent encore être très utiles.



« L’équipe est très bonne. C’est bien qu’on ait amené un Américain, Clevin Hannah. Il faut essayer d’avoir des meneurs pour renforcer l’équipe. Il faudra aussi renouveler en mettant des jeunes joueurs. On a également besoin de jeunes joueurs pour le secteur extérieur.



Cela ne veut pas dire que les anciens comme Xane D’Almeida, Malèye ou Antoine doivent laisser forcément de la place. Ils doivent continuer à être importants et très utiles à l’équipe », a dit le coach de l’équipe nationale du Sénégal Porfirio Fisac de Diego.



Le Sénégal est revenu de l’Afrobasket masculin 2017, à Tunis avec la médaille de bronze. Le Sénégal s’était fixé comme objectif de remporter le trophée continental qu’il n’a plus gagné depuis 1997.







