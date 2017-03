Basketball, un joueur NBA empoche 400.000 dollars pour un contrat... de deux heures

Les patrons de la franchise californienne sont des personnes de parole. Ils s'étaient en effet verbalement entendus avec Calderon, avant même qu'il ne soit coupé par les Lakers, il y a trois jours.



A 0h06, les Golden State Warriors ont acté la signature de José Calderon en provenance des Los Angeles Lakers. Un contrat qui courrait jusqu'à la fin de la saison selon diverses sources, même si le communiqué n'en précisait ni la durée, ni le montant.



A 2h05, les mêmes Warriors annonçaient que ledit meneur de jeu espagnol n'était finalement pas conservé! L'occasion pour ce dernier d'empocher, en moins de deux heures, les quelque 400.000 dollars qui lui étaient dus sans avoir jamais porté le maillot de la franchise US.



En attendant, José Calderon, lui, va devoir trouver un nouvel employeur. Il serait pisté par Atlanta selon ESPN. José Calderon, 35 ans, qui aurait amassé 79 millions de dollars sur l'ensemble de sa carrière. Après avoir évolué à Alicante, Fuenlabrada et Vitoria, Calderon a joué à Toronto, Detroit, Dallas et New York, avant les Lakers et… Golden State cette année.



