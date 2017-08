Bassoul cherche le successeur à Yékini L'ancien roi des arènes a raccroché son nguimb après 19 ans de carrière et est resté invaincu pendant 15 ans. Yékini a pris sa retraite, mais Bassoul, d'où sont originaires ses parents, n'a pas encore formé de champion à la dimension de l'ancien chef de file de l'école de lutte Ndakaru, qui a pris sa retraite au lendemain de la 2e défaite de sa carrière face à Lac 2. Plusieurs fois champion d'Afrique de lutte sans frappe, il a un palmarès riche de 22 combats, 19 victoires, 1 nul et 2 défaites en lutte avec frappe.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Originaire des îles du Saloum, précisément du village de Bassoul, Yékini a grandi à Joal, avant de conquérir Dakar par la lutte avec frappe. Aujourd’hui, à 43 ans, il arrêté sa carrière. C’est la fin d’une légende vivante qui a supplanté de loin Manga 2, Robert Diouf et Cie. Sa grande taille, son gabarit imposant et sa panoplie technique le prédisposaient à régner en maitre dans l’arène.



Un grand champion incontestable de la lutte avec frappe. De son vrai nom Yakhya Diop, il est surnommé Yékini comme l’ancien footballeur nigérian. C’est avec ce nom d’emprunt que Yékini est devenu célèbre, en écrivant l’une des plus belles pages de l’histoire de notre sport national. Les spécialistes de l’arène pensent que techniquement et physiquement, Yékini est le lutteur le plus complet de l’arène.



Il a disputé dans l’ensemble 22 combats. Il a dominé les plus grands champions de l’arène en 19 victoires : Kaad gui, Pouye n°2, Mor Nguer, Pape Cissé, Baye Fall, Mohamed Ali, Mor Fadam, Bombardier (3fois), Lac 1, Khadim Ndiaye (2fois), Tyson (2fois), Baboye (3fois), Gris Bordeaux. Il n’a eu qu’un combat sanctionné par un nul face à Moustapha Guéye, le tigre de Fass. Ses deux défaites sont à l’actif des jeunes loups de l’aréne : Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye (22 Avril 2012) et Lac2, le puncheur du Walo (24 juillet 2016).



Yakhya Diop Yékini est l’un des lutteurs les plus réputés de l’arène. Il est resté invaincu pendant 15 ans, de ses débuts à sa première défaite face à Balla Gaye. Aujourd’hui, le champion de tous les temps, a raccroché son ngimb. Ce n’est pas seulement son Bassoul natal qui pleure son départ, mais tout le monde de la lutte. Quand l’arène va-t-il connaître un nouveau Yékini ?





Sunulamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook