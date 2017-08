Bastonnée pour avoir dormi chez son petit ami : Une fille de 14 ans tente de se suicider avec de l’eau de Javel

Une rocambolesque affaire de mœurs a éclaboussé, lundi, le quartier de Dialou Rail, dans la commune de Linguère. En effet, une fille du nom M. Fall, âgée de 14 ans et élève en classe de 5e , dans un collège de Linguère, a tenté de se suicider en buvant de l’eau de Javel ; et pour cause, elle a été sévèrement tabassée par ses oncles, pour avoir passé toute une nuit avec son petit ami, à leur insu.



D’après les témoignages recueillis auprès du voisinage, la collégienne entretient une relation amoureuse avec un jeune homme du quartier. Elle sort de temps en temps la nuit, pour aller voir son chéri en cachette. Mais avant-hier, lundi, elle et allée plus loin en passant la nuit avec son amant. Elle a, en fait, profité du sommeil de ses parents pour sortir du domicile familial, direction chez son copain qui habite non loin, dans le même quartier, pour faire la fête avec lui.



Au moment de refermer le portail de la maison, un de ses oncles a constaté l’absence de la fille. Surpris par la disparition de leur nièce, ses oncles l’ont cherchée partout, mais sans succès. Ce n’est que le lendemain matin que la fille est réapparue à la maison familiale, comme si de rien n’était. Poussée par un interrogatoire serré par ses oncles, elle est passée à table et leur a révélé qu’elle a dormi chez son copain. Piqués par une colère noire, ces derniers l’ont bastonnée.



Apres avoir ruminé sa colère, la fille s’est levée doucement et, est entrée dans la cuisine pour mettre un terme à sa vie, en buvant l’eau de Javel trouvée sur place. Découverte en piteux état, elle a été ensuite évacuée d’urgence à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, car selon une source médicale, la jeune collégienne a repris conscience et elle est hors de danger.







