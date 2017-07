Bataille de Dakar : Amadou Bâ décroche le soutien de Lobatt Fall

Dans quel camp va basculer la capitale ? Seule certitude, c’est que le département de Dakar, contrôlé depuis 2009 par Khalifa Sall est remis en jeu pour ces élections législatives du 30 juillet prochain. Dans la bataille «sans merci» de Dakar, Amadou Bâ trace son chemin pour tenter de détrôner Khalifa Sall, en prison.



La tête de liste départementale de Dakar de Benno Bokk Yakaar (Bby), engrange des points dans ce combat. Et Amadou Ba vient de décrocher un soutien de taille en la personne de Lobatt Fall, le célèbre transporteur. Pour marquer son soutien au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Lobatt Fall a annoncé un meeting où il compte lancer un appel «à l’union des parents, amis et transporteurs » pour le triomphe de la liste marron-beige à Dakar, le 30 juillet prochain.



Meeting qu’il compte organiser le lundi 17 juillet 2017, au stade Iba Mar Diop, sous la présidence d’honneur du Président Macky Sall. La présence annoncée du Président Sall risque de faire l’objet d’une polemique, puisqu’il est interdit à un président de la République de prendre part à ces élections. Le soutien dont bénéficie Amadou Bâ de la part du monument du transport sénégalais a été rendue possible grâce à l’affection qu’il a pour Macky Sall, « son fils ».



«Je considère Macky Sall comme mon fils, c’est pourquoi j’apporte mon soutien total à Amadou Bâ, qui abat un travail énorme à ses côtés. Il fait un bon travail sur instructions du président. J’ai le devoir de soutenir mes enfants quand ils entreprennent », explique le vieux transporteur. Le meeting de soutien de lundi devrait constituer la première étape dans la démarche de Lobatt Fall, pour faire gagner Amadou Bâ à Dakar. Il a annoncé, avec ses partisans, des visites de proximité pour la sensibilisation.



L'Observateur