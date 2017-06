Bataille de Thiès : Macky Sall ​Macky dope ses troupes :"Arrêtez le tapage avec vos caravanes et privilégiez les visites de proximité"

Le président Macky Sall est de plain-pied dans la pré-campagne. Au Palais de la république, devenu le siège (bis) de l’Alliance pour la République (Apr), il multiplie des audiences avec les responsables de son parti, qu’il « sucre » parfois à coup de millions.



Dans la nuit du mardi au mercredi, « L’Observateur » rapporte qu’il a reçu ses ouailles de Thiès. En présence de son Premier ministre, Mohammed Boun Abdelah Dione par ailleurs tête liste BBY, Macky Sall a taillé bavette avec ses invités (Augustin Tine Abdou Mbow, Siré Dia Maodo Malick Mbaye et autres) de la stratégie pour gagner ces élections législatives.



Macky Sall qui rêve de mettre fin à l’hégémonie d’Idrissa Seck dans la capitale du rail, a exhorté à faire son bilan leur thème de campagne, après les avoir rappelé les nombreuses réalisations effectuées dans la ville de Thiès.



Dans cette stratégie de conquête de l’électorat thiesssois, le chef de l’Etat a conseillé de privilégier la campagne à l’Américaine. «Il ne sert à rien d’organiser des caravanes, de battre les tam-tams à travers les rues, de faire du tintamarre qui indisposent les populations.



Il faut occuper le terrain politique, faire des visites de proximité, le porte à porte pour toucher directement les électeurs », leur a-t-il dit.



Mais cette audience du Président avec Augustin Tine et Cie a occasionné la frustration de certains responsables qui n’ont pas été conviés à la rencontre. Adji Diatta, Maty Sebnghor, Astou Gueye Ndiaye, Marieme Diop Sylla, entre autres ont tenu un point de presse hier, pour exprimer leur mécontentement.

