Bataille de Touba: Dionne s’est rendu 2 fois nuitamment dans la capitale du mouridisme

C’est à croire que la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar est préoccupée par la bataille de Touba, où il s’est rendu plusieurs fois depuis le début de campagne. La dernière visite de Boun Abdallah Dionne date de la nuit du samedi au dimanche dernier.



Sur place, le capitaine de l’équipe de la mouvance présidentielle a eu une audience avec le porte-parole du Khalife général, Sérigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Le chef de file de la coalition Bby, selon le journal «Les Echos», était allé solliciter encore les prières de Touba, en vue des législatives du 30 juillet.



Mais pas seulement pour des prières, si l’on tient compte des enjeux dans la ville et de la situation interne à Benno Bokk Yakaar. Ce déplacement nocturne dans la ville de Khadim Rassoul, n’est pas le premier. Quelques jours auparavant, après le meeting de Louga, le patron de Bby s’était rendu également dans la ville sainte en pleine nuit, avec quelques accompagnants. En outre, on se rappelle que c’est dans la zone de Touba que la tête de liste avait ouvert sa campagne électorale, avec un méga meeting à Mbacke. A l’occasion, il avait été reçu par le Khalife général et le khalife des « Baye fall ».