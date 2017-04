Bataille de leadership à Guédiawaye: Aliou Sall et Boughazelli enterrent la hache de guerre

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Après des échanges musclées par presse interposée, Aliou Sall et Seydina Fall alias Boughazelli se retrouvent enfin. En effet, grâce à la médiation Lat Diop, l'ex-promoteur du parti Fep, les deux camarades de parti ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se concentrer sur le combat pour la victoire aux Legislatives.



C'est au cours d'un meeting organisé hier, à Sahm Notaire que la paix des braves a été matérialisée par des accolades et des amabilités entre les deux pontes de l'Apr. Ragaillardi par la performance et la forte mobilisation des femmes de And Boolo liguey, Lat Diop a lancé un défi à Malick Gakou. " De la même manière, j'ai investi le Premier ministre comme tête de liste nationale, j'investis Malick Gakou tête de liste départementale de Manko Wattu Senegaal. S'il est un homme courageux, il n'a qu'à être tête de liste départementale pour en découdre avec Aliou Sall que nous avons investi", lance-t-il.

(Source: L'Obs)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook