Bataille de leadership dans le Fouta: Cheikh Oumar Anne défie Abdoulaye Daouda Diallo

Entre les responsables locaux de l’Apr, on ne se caresse plus la joue. C’est même à une pluie de coups que les militants sont en train d’assister entre leurs différents responsables. Une fracture qui s’est d’ailleurs accentuée depuis ce weekend. Le directeur du COUD par ailleurs maire de Ndioum, Cheikh Oumar Anne accompagné des maires Mamadou Deme, Djibi Mbaye, Aliou Gaye, Kessi Bousso et d’une pléiade d’autres responsables du département, a fait une descente dans la zone. Laquelle n’est pas du goût de certains.



D’autres continuent à se poser des questions sur les véritables motivations de cette tournée politique, qui selon eux, devrait être organisée par la coordination départementale dirigée par Abdoulaye Daouda Diallo et non par un simple « responsable politique », en l’occurrence Cheikh Oumar Anne, patron du COUD.



L’autre impair, c’est que cette tournée a eu lieu sur fond de récriminations de beaucoup de militants, notamment insulaires. Ces derniers peinent à comprendre qu’on leur ait demandé de faire le déplacement du Dieri pour être… remerciés, étant entendu qu'officiellement, il s’agit d’une tournée de remerciements après les Législatives de juillet remportées à Podor par Benno.



S’y ajoute que dans l’arrondissement de Thille Boubacar, ces responsables ont mis sur la place publique leurs divergences. Mais, également, reçu les doléances des populations des différentes communes visitées. Ceux qui se sont succédé au micro, ont listé un chapelet de doléances. Lesquelles tournent autour de la situation économique actuelle dans le Fouta.



En effet, selon nombre d’interlocuteurs, la zone est presque sinistrée car la pluviométrie de cette année y est très déficitaire. En tenant compte de cette situation jugée difficile, certains maires n’ont pas manqué d’appeler au secours pour les personnes et leurs animaux. Cheikh Oumar Anne et compagnie ont promis de rendre compte à la hiérarchie.







