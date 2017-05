Bataille de légitimité: Oumar Sarr réunit les anciens de Rewmi et défie Idrissa Seck

Oumar Sarr ne compte pas quitter le Rewmi. L’ex- n°2 de la formation orange poursuit son combat contre Idrissa Seck. Et hier, il a procédé au Cices, à la présentation du bilan du processus de refondations qu’il avait initié pour écarter son ex-mentor à la tête du parti. « Nous avons 1 député et 183 élus locaux. Dans les 45 départements, 36 sont là avec nous. C’est un bilan assez satisfaisant et nous allons continuer le travail », a-t-il rappelé.



Outre ses partisans, Oumar Sarr a réuni au cours de cette rencontre, des anciens responsables et ceux qui ont gelé leurs activités. Il y avait dans la salle des responsables comme Me Nafissatou Diop Cissé actuellement à l’Apr, Douda Faye, Talla Diouf qui est au Pds, Waly Fall, Ousmane Thiongane, etc. «J’ai la capacité de rassembler tout le monde, parce que j’ai de très bonnes relations avec eux. Même s’ils ont quitté le parti, moi je ne les jamais quittés, nous avons gardé intacte la qualité de nos rapports », a-t-il ajouté pour expliquer la présence de ces responsables.



"Rewmi déstructuré, vidé de sa substance, ses enfants aux abois, voilà le spectacle qu’offre aujourd'hui ie jardin que naguère, nous avons gagné sur les épines et dans la douleur".



Plus que jamais déterminé à soutenir le Président Macky Sall, Oumar Sarr prédit des frustrations dans les rangs d’Idrissa Seck à l’issue des investitures pour les Législatives. Il annonce: "Après les législatives, il y aura bien des illusions dans le camp qui s’oppose à nous dans le cadre de la refondation de Rewmi. Il y aura des déceptions et désillusions qui vont apparaître. Nous ouvrons la porte de la refondation pour que ceux qui hésitent encore à se joindre à nous, viennent agrandir cette famille".



En plus de ces anciens compagnons d’Idrissa Seck, Oumar Sarr a aussi invité Talla Sylla, un adversaire du leader de Rewmi à Thies.

