Bataille législative : Aminata GUEYE et Cheikh Bamba DIEYE en compétition sur la liste nationale. Braya et Docteur NDOYE affrontent le BBY local.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2017

On en sait un peu plus sur la composition de la liste départementale de Benno Bokk Yakaar(BBY). Après l’investiture de Mansour FAYE comme tête de liste, suivie de celle du ministre - maire de Gandon, Khoudia MBAYE, la descente dans l’arène d’Aminata GUEYE, a été officialisée. Cette dernière a été investie en quatrième position de la liste nationale, selon des sources de Ndarinfo.com



Pour certains, ce positionnement défini par le président Macky SALLA est une bonne promotion pour la responsable de l’APR à Diamaguéne – Léona et députée de la législature sortante.



Cheikh Bamba DIEYE, l’ancien maire de Saint- Louis, a été investi en 5e position sur la liste nationale de Mankoo Taxawu Senegaal conduite par Khalifa SALL et le Docteur Abdoulaye NDOYE de Rewmi, se place tête de liste départementale de cette coalition. La mouvance du PDS et de ses alliés est, quant à elle, dirigée à Saint- Louis par Ahmet FALL Braya.



NDARINFO.COM

